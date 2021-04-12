لبنان | اجتماع في وزارة الشؤون الإجتماعية لبحث ملف النازحين السوريين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقد اجتماع في وزارة الشؤون الإجتماعية، بدعوة من وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، حضره إلى جانبه وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، العميد وليد عون والرائد محمد وهبة عن المديرية العامّة للأمن العام، بالإضافة إلى عدد من المستشارين والتقنيين، بحث فيه المجتمعون ملف عودة النازحين السوريين.

وتطرّق الإجتماع إلى وضع خطوات عملية لقرارات مجلس الوزراء بغية تنفيذ خطة الحكومة لعودة النازحين بالتنسيق بين الوزرات المعنية والأمن العام اللبناني، بالإضافة للمجتمع الدولي وخصوصاً المفوضية السامية للأم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واتفق المجتمعون على وضع آلية لإحصاء شامل للنازحين السوريين في لبنان كخطوة أساسية لتنظيم ملف النزوح، كما بحثوا في العوائق التي تحول دون تحقيق عودة النازحين، وأبرزها: عدم استحواذ أكثر من 80% من النازحين للأوراق النظامية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 73% من الولادات من دون تسجيل، ممّا يشكل انتهاكاً لحقهم في الإنتماء لوطنهم، ويهدد الأمن الإجتماعي نتيجة وجود عشرات الآلاف من مكتومي القيد.