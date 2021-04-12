لبنان | إدانة متهم بتمويل إرهابيين وتزويدهم بالمواد الطبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ 36 دقيقة

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، ادانت بعقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة على السوري أيمن أبو دان، وتجريده من حقوقه المدنية وتغريمه مبلغ 40 مليون ليرة لبنانية، بعدما أدانته بجرم “مساعدة الإرهابيين على تنفيذ أعمالهم الاجرامية في لبنان، عبر تحويل الأموال لهم وتزويدهم بالمواد الطبية التي يحتاجونها، وتوفير المستلزمات اللوجستية لهم.

وفي قضية أخرى، أعلنت المحكمة العسكرية عدم اختصاصها لمحاكمة السوري صلاح عامر المتهم بالانتماء الى الجيش السوري الحر في سوريا، والانتقال الى لبنان خلسة والانخراط في صفوف تنظيم “داعش” الارهابي، والقتال في المعارك التي خاضها التنظيم ضد الجيش اللبناني، وذلك لكون المتهم قاصرا، وأحالته موقوفا مع الملف على النيابة العامة العسكرية لاحالته على المرجع القضائي المختص.