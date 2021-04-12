لبنان | كركي والأسمر يطالبان وزير المال بدفع مستحقات الضمان المرصودة في موازنة 2021

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.

بدايةً، شكر كركي والأسمر الوزير على “جهوده المبذولة خلال الأِشهر القليلة الماضية والتي أدّت إلى تسديد حوالي 300 مليار ل.ل. للصندوق والمرصودة في موازنة العام 2020، في بادرة هي الأولى في تاريخ الصندوق خصوصاً أنها تأتي في أصعب الظروف المالية التي تمر بها البلاد” كما جاء في بيان الصندوق.

وتطرّق المجتمعون إلى “مشروع الموازنة العامة للعام 2021 والمواد التي تعني الضمان الإجتماعي وتم إيداعه ملاحظات إدارة الصندوق والاتحاد العمالي وأبدى معاليه كل تفهّم ووعد بمتابعتها”.

كما طالب كركي والأسمر وزير المال “بالمباشرة بدفع المستحقات المتوجبة للصندوق والمرصودة في موازنة العام 2021 على القاعدة الإثني عشرية إلى حين إقرار الموازنة وبدفع قسط من الديون السابقة، وأبدى معاليه حرصه التام على مؤسسة الضمان الاجتماعي والمضمونين ووَعَد بدرس الموضوع”.

وختم البيان: أكد كركي والأسمر أنهما لمسا لدى الوزير كل تجاوب وحساً وطنياً واجتماعياً وحرصه الشديد على الضمان والمضمونين.