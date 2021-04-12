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لبنان | مواد مخدرة في زيارة لسجن الأحداث

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 8-4-2021، وفي خلال فترة زيارة الأهالي للسجناء، حضرت مواطنتان إلى مبنى الأحداث في سجن رومية المركزي لزيارة النزيلَيْن (ع. ق) و(أ. ا.).

بعد الانتهاء من الزيارة، وخروجهما من الباحة الخارجيّة للمبنى، رُصدَتا من قبل العناصر المولجة بالحراسة تحاولان تهريب مخدّرات بواسطة خيط رفيع متدلٍّ من إحدى نوافذ السّجن، فتم توقيفهما، وهما: ف. ز. (مواليد عام 1995، لبنانية) ون. ه. (مواليد عام 1998، لبنانية)

جرى ضبط أنبوبَين يحتويان على مادة حشيشة الكيف، بودرة بيضاء، وحبوب مخدّرة، كانت الزائرتان قد رمتهما عند انكشاف أمرهما.وبالتحقيق معهما، اعترفتا بما نُسب إليهما.

بتفتيش غرفة السجينَين، تم ضبط هاتف خلوي عائد للسجين (ع. ق.).والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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