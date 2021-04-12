لبنان | مقابلات بين موقوفين بملف المرفأ وتأجيل البت باخلاءات السبيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2021 3:58 مساءً

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، واصل تحقيقاته في الملف، حيث أجرى مواجهة بين عدد من الموقوفين وهم المهندسة المشرفة على أعمال الصيانة في المرفأ، والسوريان أحمد رجب وخضر الأحمد اللذان نفذا أعمال التلحيم في بوابة العنبر رقم 12، وأيضا الموقوف وجدي قرقفي، الذي كان مسؤولا عن الأعمال التي جرت العنبر رقم 12 قبل الانفجار.

كما استمع الى إفادة الشاهد مارون حلو وهو موظف في المرفأ.

وأرجأ المحقق العدلي البت بطلبات إخلاء السبيل التي تقدم بها الموقوفون من أجل استكمال درسها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.