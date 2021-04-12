لبنان | كنعان: مصرون على أن يؤمن الكبيتال كونترول حقوق المودعين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 25 دقيقة

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2021 1:45 مساءً

رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن الحكومة هي من فشلت في بت الكابيتال كونترول، قائلا: “نحن من نبحثه في ضوء ملاحظات صندوق النقد لبته، ومصرون على ان يكون الكابيتال كونترول متوازيا ويؤمن حقوق المودعين”.

وبعد اجتماع اللجنة، اعلن ان النقاش افضى الى اعادة صياغة رفع السرية المصرفية بما يؤكد رفع هذه السرية ودور القضاء لبته الاسبوع المقبل.

كما اشار الى استكمال اقتراح الاموال المحولة للخارج وهيئة التحقيق الخاصة في جلسة خاصة.