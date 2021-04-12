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لبنان | بالصور: نجار يوقع على المرسوم رقم 6433

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2021 1:26 مساءً

​ميشال نجار​

​ميشال نجار​

وقع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار على مرسوم تعديل الحدود البحرية، وبدورها قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإرسال المشروع إلى وزارة الدفاع لتوقيعه من الوزيرة زينة عكر.

واشار الوزير ميشال نجار، في مؤتمر صحافي، الى ان “تحفظنا على المرسوم وتريثنا كان لاننا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ونحن حريصون على عدم المس بالدستور”.

وقال: “لا أعلم من رمى الملف عند وزارة الأشغال، وأعتقد أن موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند وزارة الطاقة والمياه”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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