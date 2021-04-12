لبنان | نجار وقّع على تعديل مرسوم حدود المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

وقّع وزير الإشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة بعدما أطلع على تقرير الجيش والمديرية العامة للنقل والخرائط المرفقة.

ويستمر النقاش بشأن تعديل المرسوم 6433 الصادر عام 2011، المتعلق بالحدود البحرية اللبنانية الجنوبية و”المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان” والذي جرى توقيعه آنذاك وفق الخرائط التي وضعها الجيش.

وكان الجيش رفع قبل فترة الى الحكومة عبر وزارة الدفاع، مذكرة تتضمن لوائح بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، وتفيد بوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان عن الإحداثيات التي كانت قد وُضعت عام 2011.