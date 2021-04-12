لبنان | الدفاع المدني: 81 مهمة خلال 72 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 29 دقيقة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال72 ساعة الأخيرة ، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد41):

* أحراج (عدد1) : (راشانا – سمار جبيل).

* أعشاب (عدد6) : كفردبيان – حراجل – الدورة – بولونيا – الدبية.

ونفايات في جل البحر.

* منازل(عدد11) : شمسطار – البرغلية – مكسة – الشهابية – المرج – الدورة(عكار) – عين علق – داخل شاليه في مستيتا – شرفة منزل في الجاموس – غرفة داخل مبنى سكني في الجاموس – صور وإسعاف مصابة.

* سيارات(عدد7) : الرميلة – المحمرة – صريفا – بعلبك – كفرتبنيت – أرزون – عيتا الشعب.

* مؤسسات(عدد12) : داخل كاراج في الحدت – داخل حاوية لتخزين الإطارات في الشويفات – داخل منشرة في أبي سمرا – داخل مطعم : القبة ، الأشرفية ، دوحة عرمون ، أنطلياس – داخل محطة محروقات وسيارة في القلمون – غرفة داخل منتجع سياحي في باكيش – داخل مزرعة لتربية الماشية وخيم للنازحين السوريين في إيعات – داخل سمستودع للأخشاب في الدبية – داخل مزرعة في عنقون.

* كهرباء(عدد2) : مولّد في كفيفان – أسلاك كهربائية في كفرصير.

* مختلف (عدد2) : داخل محطة تكرير في بكاسين – كرتون وأوراق في مرفأ بيروت.

– نقل وإسعاف (عدد34):

حوادث (عدد25) : الفرزل – مستيتا – جبيل – برج البراجنة – برج حمود(3) – الأشرفية – الملا – كفرشيما – جونية – الشياح(2) – بشامون – شحيم – الحمرا – المنصورية – صور – تعنايل – معاد – الباشورة – حارة حريك – الحايك – عين المريسة – الكولا.

حوادث سير (عدد7) : وسط بيروت وإسعاف مصاب في مكان الحادث – نفق شاتيلا ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام (العباسية – صور) ونقل جريحين الىى المستشفى – جونية ونقل جريحين الى المستشفى – المساكن صور ونقل جريح الى المستشفى – داخل نفق سليم سلام ونقل جريح الى المستشفى – عين المريسة ونقل جريح الى المستشفى.

نقل جثث (عدد2) : من الملا الى المستشفى – من الدورة الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ(عدد4) : سحب بيك أب علق بسبب تراكم الثلوج في طبرية/كسروان – إنقاذ مواطنين وسحب سياراتهم بسبب تراكم الثلوج في (كفريا – الباروك) – إنقاذ مواطن جراء سقوطه في حفرة للصرف الصحي في بئر حسن ونقله الى المستشفى – سحب سيارات بسبب تراكم الثلوج على طريق (المغيته – فالوغا).

– مهمات خاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (عدد2):

تعقيم (عدد2): شبعا – مرجعيون.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ72 ساعة الأخيرة : 81 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.