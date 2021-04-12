اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الدفاع المدني: 81 مهمة خلال 72 ساعة

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 29 دقيقة

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال72 ساعة الأخيرة ، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد41):

* أحراج (عدد1) : (راشانا – سمار جبيل).
* أعشاب (عدد6) : كفردبيان – حراجل – الدورة – بولونيا – الدبية.
ونفايات في جل البحر.
* منازل(عدد11) : شمسطار – البرغلية – مكسة – الشهابية – المرج – الدورة(عكار) – عين علق – داخل شاليه في مستيتا – شرفة منزل في الجاموس – غرفة داخل مبنى سكني في الجاموس – صور وإسعاف مصابة.
* سيارات(عدد7) : الرميلة – المحمرة – صريفا – بعلبك – كفرتبنيت – أرزون – عيتا الشعب.
* مؤسسات(عدد12) : داخل كاراج في الحدت – داخل حاوية لتخزين الإطارات في الشويفات – داخل منشرة في أبي سمرا – داخل مطعم : القبة ، الأشرفية ، دوحة عرمون ، أنطلياس – داخل محطة محروقات وسيارة في القلمون – غرفة داخل منتجع سياحي في باكيش – داخل مزرعة لتربية الماشية وخيم للنازحين السوريين في إيعات – داخل سمستودع للأخشاب في الدبية – داخل مزرعة في عنقون.
* كهرباء(عدد2) : مولّد في كفيفان – أسلاك كهربائية في كفرصير.
* مختلف (عدد2) : داخل محطة تكرير في بكاسين – كرتون وأوراق في مرفأ بيروت.

– نقل وإسعاف (عدد34):
حوادث (عدد25) : الفرزل – مستيتا – جبيل – برج البراجنة – برج حمود(3) – الأشرفية – الملا – كفرشيما – جونية – الشياح(2) – بشامون – شحيم – الحمرا – المنصورية – صور – تعنايل – معاد – الباشورة – حارة حريك – الحايك – عين المريسة – الكولا.

حوادث سير (عدد7) : وسط بيروت وإسعاف مصاب في مكان الحادث – نفق شاتيلا ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام (العباسية – صور) ونقل جريحين الىى المستشفى – جونية ونقل جريحين الى المستشفى – المساكن صور ونقل جريح الى المستشفى – داخل نفق سليم سلام ونقل جريح الى المستشفى – عين المريسة ونقل جريح الى المستشفى.
نقل جثث (عدد2) : من الملا الى المستشفى – من الدورة الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ(عدد4) : سحب بيك أب علق بسبب تراكم الثلوج في طبرية/كسروان – إنقاذ مواطنين وسحب سياراتهم بسبب تراكم الثلوج في (كفريا – الباروك) – إنقاذ مواطن جراء سقوطه في حفرة للصرف الصحي في بئر حسن ونقله الى المستشفى – سحب سيارات بسبب تراكم الثلوج على طريق (المغيته – فالوغا).

– مهمات خاصة بمواجهة (عدد2):
تعقيم (عدد2): شبعا – مرجعيون.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ72 ساعة الأخيرة : 81 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا