لبنان | روكز: القوى السياسية اللبنانية تهتم بالمحاصصات والأزمة خارجية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 55 دقيقة

أوضح النائب شامل روكز، أن “أسباب الأزمة في لبنان في الشكل داخلية، انما في المضمون خارجية ومتعلقة بالمفاوضات الأميركية – الإيرانية”. ولفت الى أن “القوى السياسية اللبنانية ما زالت تهتم بالمحاصصات”.

ورأى روكز في حديث إذاعي أن “الشعب اللبناني يطالب بحكومة اختصاصيين مستقلين لتنهض بالبلد بشكل صحيح، وهذا ما ترتكز عليه أيضا المبادرة الفرنسية”، آسفا لأن “يدور المسؤولون السياسيون في الفلك الخارجي لتأمين حصصهم في حين أن الشعب يدفع الثمن”.

وأشار الى أن “التدقيق الجنائي ليس محسوبا على جهة ولا من حصة أحد، وليس موضوعا للتجاذب، فمن حق الشعب أن يعرف أين ذهبت أمواله”، مشدداً على “ضرورة اجرائه توازيا مع تأليف الحكومة للخروج من الأزمة الحالية”.

وفي ملف ترسيم الحدود، اعتبر أن “هناك مسؤولية سياسية وتقنية”.