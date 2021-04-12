لبنان | دولار السوق السوداء يواصل في التحليق… لا حل بلا حكومة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

حافظ دولار السوق السوداء على ارتفاعه اليوم الإثنين بعدما لامس مساء أمس الأحد عتبة الـ13000 ليرة لبنانية. وسجل سعر الدولار في لبنان لدى السوق السوداء 12925 ليرة للشراء و12975 ليرة للبيع.

ولا يزال لبنان يعاني من أزمة في النقد الأجنبي وتراجعا حادا في قيمة الليرة، بل تفاقم الوضع خلال الفترة الأخيرة حتى بدأت بعض البنوك الأجنبية الكبرى في مقاطعة مصرف لبنان المركزي.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

يذكر أنه اعتبر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور أن لبنان لا يمكنه أن ينتشل نفسه من الأزمة الاقتصادية دون حكومة جديدة تجري تغييرات وتطلق إصلاحات تأخرت كثيرا.

وأشار الى انه لا يمكن أن يحدث تغيير في الاتجاه بالقطعة ويتطلب الأمر توجها شاملا.