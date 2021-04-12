لبنان | أبيض: للإسراع في عملية التلقيح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

نشر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، جاء فيها:

“مع بداية الشهر الكريم، ستزداد حركة العامة واختلاطهم. سواء في المنازل أو المطاعم أو أماكن العبادة، سيجتمعون للقيام بما يفعله الناس عادة في هذه المناسبة. سيرتدي البعض الكمامة، على الرغم من أنه سيكون من الصعب الابقاء عليها أثناء تناول الطعام.

وأضاف: “سيحترم البعض إجراءات التباعد، بالرغم من أننا نعلم الآن أن كورونا وخصوصا المتحورات الجديدة، تنتشر أيضا عبر الهواء، مما يقلل من فعالية العديد من الإجراءات. مع الإبلاغ عن أكثر من ألفي حالة جديدة يوميًا بالاضافة إلى الحالات الوافدة، سيساعد كل هذا على انتشار الفيروس بشكل أوسع”.

وتابع: “كثيرون يجهلون المخاطر التي تنطوي عليها هذه الانشطة، أو أن أوضاعهم لا تساعد على اتباع الاجراءات، وهناك للأسف البعض الذي لا يهتم أصلا. من المهم أن تكون حملة التلقيح أسرع من الزيادة المتوقعة في الأعداد. نسأل الله القوة والصحة لعاملي الرعاية الصحية، فلا شك أن حملهم سيكون كبيراً”.