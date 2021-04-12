لبنان | نزار غانم: المصارف مفلسة ويجب حلّها واعادة انتاج مصارف فعّالة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 01:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اعتبر احد مؤسسي رابطة المودعين والباحث نزار غانم، أنه “في كلّ الدول التي تعرّضت لأزمة مالية استعاد الموعدون الصغار واصحاب الودائع المتوسطة كامل ودائعهم ولكن يجب ان يكون هناك خطة مالية حقيقية “.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “المصارف اليوم مفلسة كلّيا وفعليا يجب حلّها وبيع اصولها واعادة رسملة 4 مصارف واعادة انتاج مصارف لبنانية فعّالة”.

وقال: “ما يحالون القيام به اليوم هو خفض خسائرهم عبر اعطاء المودعين اموالهم على 3900 ليرة وبالتالي الخطة غير المعلنة تحميل المودعين الصغار الخسارة ليعود الـ1% الذين لديهم نصف الودائع وهرّبوا اموالهم “ليشتروا البلد على الرخيص””.

في سياق منفصل كشف: “نحن نضغط مع البنك الدولي واظنّ انه وافق على فرض اعطاء القرض بالدولار الاميركي للاسر الاكثر فقرا”.