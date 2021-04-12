لبنان | وئام وهاب: الجميع يخوض معركة بقاء وهناك 4 أو 5 زعامات ستنتهي… سنة أو اثنين “بالكتير”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 01:14 صباحاً - علق رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قائلا: ” ان ذهب رياض سلامة اليوم يأتي وسيم منصوري و”يكمش” الرئيس نبيه بري مصرف لبنان”.

وعن موضوع رفع الدعم، قال وهاب في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “الرئيس ميشال عون لا يريد ان يوقف الدعم قبل انتهاء عهده والرئيس نبيه بري جمهوره مستفيد من الدعم والرئيس سعد الحريري جمهوره مستفيد من الدعم… ولكن اليوم هل يجوز أن يتم دعم البنزين للجميع سواسية للفقير والغني وغيره؟ هذه سرقة”.

وقال: “الرئيس عون يعلم أنه لا يمكنه أن يعيّن حاكم مصرف مركزي وعندما تتشكل الحكومة لن يعيّن الحريري غير سلامة.. لماذا المعركة مجانا اليوم؟”.

ورأى ان “الجميع يخوض معركة بقاء وهناك 4 أو 5 زعامات ستنتهي قريبا سنة أو اثنين “بالكتير””.

وسأل: “اليوم الحوارات والمعارك السياسية الحاصلة ماذا تفيد؟ هل تؤمن الخبز للبنانيين؟ تحلّ مشكلة المودعين؟ الأزمة؟ الصراعات اليوم السياسية لا تعني اللبنانيين”.

واعتبر ان “القاضية غادة عون آدمية ومستقيمة ولكن الادعاء على سلامة خطأ.. فليقيلوه ولكن لا يدّعوا عليه وهو حاكم مصرف مركزي.. “واحد عم بيقوّص حالو.. بطّل حدن عم بيرد عالمصرف المركزي عنّا”.

وقال: “التدقيق الجنائي “تفنيصة” ونحن “واقعين بالمجرور” و”طلعت ريحتنا” فما النفع من السؤال من سقط قبل الآخرين؟ فلنجلس ونضع خطّة بدل صرف المال على السياسة”.

واضاف: “سمعت ان عواصم عربية ابلغت الرئيس الحريري انه فور تشكيل حكومة سيمنحون لبنان “شويّة اوكسيجين” ولكن الحياة التي كنا نعرفها قبل 17 تشرين انتهت الى غير رجعة”.

وحول االتطورات الاقليمية قال: “الايراني والاميركي اقتربا من الاتفاق ويجب مراقبة الاداء الروسي في المنطقة وكيف سيدير موضوع حوض البحر المتوسط والتركيبة التي تبدأ من اسرائيل الى لبنان وسوريا ومصر لأنّه يقال ان ما في المتوسط من غاز ونفط يفوق ما هو موجود في الخليج.. واللعبة يلعبها الروسي بالاتفاق مع الاميركي حسب تقديري”.

وقال: “هناك 170 مليار دولار سرقوا وبقي منهم 17.. ما اقوله فلننطلق من ال17 من أجل حلّ”.

متابعا، حول اطار الحلّ: “انا مع ان يشرف الاوروبيون على المؤسسات الاساسية كالمرفأ والكهرباء والمطار وغيرها “.

واعتبر ان “جميع القوى السياسية ستدفع الثمن”، قائلا: “المشكلة ان في هذا المركب هناك من حاول ان ينزل منه لينقذ نفسه وحاول العودة ليقول “انا انقذ”.. الحريري فعل هذا”.

وتابع: “فليأتي علي ابراهيم بسمير ضومط او تأتي به غادة عون وليكشف حقيقة المتورطين بصفقة البواخر.. التسوية الرئاسية اعطت البواخر للحريري وسمير ضومط”.

ورأى أن “الجبهة ضد الرئيس عون اعلامها اقوى”.

وقال: “لدي شعور ان هناك ضغطا جديا هذا الشهر لتشكيل الحكومة”.

واعتبر ان “الموقف الاميركي تغيّر”، متسائلا: “اذا كانت العقوبات على ايران ستلغى ما معنى الابقاء على العقوبات علينا؟”.

وردا على سؤال حول ما يتم تداوله عن عقوبات فرنسية واوروبية على مسؤولين لبنانيين، قال: “باريس لن تفرض عقوبات على مسيحيين ولا اعتقد انها تتحمّل شيئا كهذا واظنّ انها ستعمل عبر الاتحاد الاوروبي.. وانا اتمنى فرض عقوبات على من لديهم الملايين في اوروبا لتكون ذي مصداقية فالعقوبات الاميركية على جبران باسيل كانت دون مصداقية”.

واعتبر ان “الدور المصري يجب ان يكون على مساحة من الجميع”، قائلا: “وزير الخارجية المصري “بلّش غلط” بينما السفير السعودي يتصرف بشكل وكأنه يريد ان يفتح على جميع الاطراف”.

وردّا على سؤال حول مزارع شبعا، قال: “هناك صكوك لبنانية تؤكد لبنانية مزارع شبعا.. وما اعرفه ان هناك جزءا لبنانيا وآخر سوريا وموضوع سلاح حزب الله لا علاقة له فقط بموضوع مزارع شبعا بل بالصراع مع اسرائيل وحينما ينتهي الصراع يبحث في امره”.