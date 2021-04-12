لبنان | رابطة المهني والتقني: سننفيذ برنامج دعم الاسر الأكثر فقراً في التعليم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 01:14 صباحاً - منذ 3 ساعات

تقدمت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني من اللبنانيين عموما والطائفة الإسلامية خصوصا بأحر التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، “راجين من الله عز وجل أن يمن على الجميع بدوام الصحة والعافية والامن والاستقرار وبظروف أفضل وكل عام وانتم بألف خير”.

وقالت في بيان “بعد التناسي من قبل وزارة التربية، قامت الهيئة الادارية للرابطة بعدة لقاءات وزيارات اثمرت تنفيذ برنامج دعم الاسر الأكثر فقرا في التعليم المهني والتقني الرسمي، وقد تم التواصل مع قيادة الجيش التي اكدت ان تسليم مبلغ الـ400 الف ليرة لبنانية لأولياء امور الطلاب في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي سيبدأ من صباح يوم غد الاثنين 12 نيسان”.

وحيّت الرابطة قيادة الجيش على المناقبية العالية والمصداقية من خلال طريقة التعاطي مع هذه القضية الانسانية والتعاون الذي تقوم به فهي في صدد التواصل مع جميع مدراء معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي لتوزيع المساعدات”.

وأكدت الرابطة انها ستبقى الحصن المنيع في سبيل الدفاع عن التعليم المهني والتقني”.