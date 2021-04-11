لبنان | التيار النقابي المستقل: لتأمين لقاح غير أسترازينيكا للمعلمين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 48 دقيقة

طالب التيار النقابي المستقل، في بيان، وزارة التربية والتعلم العالي بما يلي:

– استعادة القيمة الشرائية للراتب.

– تأمين لقاح غير أسترازينيكا للمعلمين، فالحفاظ على أمنهم الصحي كي يعودوا الى التعليم الحضوري هو خط أحمر.

– وضع حل سريع وعادل لمشكلة التلامذة المنقطعين قسرا عن التعليم عن بعد لأسباب تردي وضع الكهرباء وخدمات الانترنت، ووضع آلية واضحة مدروسة لتقييم التعليم عن بعد.

– أخذ قرار بشأن شهادة البريفيه هذا العام.

– تأمين بدل نقل مناسب للارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات.

– تأمين حقوق المتعاقدين والمستعان بهم كاملة بكامل العقد السنوي وإفادتهم من معظم التقديمات الصحية والاجتماعية لحين إدخالهم في الملاك طبقا للأنظمة المرعية الإجراء.

– احترام حق المعلمين بالعطلة الصيفية كاملة، وهم الذين واظبوا على التعليم عن بعد متحملين تكاليف باهظة. أو فليعطوا بدلا ماليا إضافيا في حال تطلب الأمر ذلك.

وختم “التيار النقابي المستقل” بيانه موجها “تحية للمعلمين والأساتذة الذين يبذلون من جهدهم وتعبهم ومالهم لتأمين تعليم جيد لكل التلاميذ في لبنان”، ومهنئا اللبنانيين بحلول شهر رمضان الكريم.