لبنان | حاصباني: المطلوب حكومة لا تلعب بالسياسة وانتخابات تعيد تكوين السلطة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 57 دقيقة

رأى نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني أنه حلّ شهر رمضان وانقضى عيد الفصح والأطفال والعائلات في لبنان يعيشون في الجوع والذل بسبب فشل السلطة السياسية. وأوضح حاصباني في حديث تلفزيوني أن تشكيل الحكومة وحده لا يكفي ولكن كلما تأخر التشكيل وكذلك إجراء انتخابات نيابية كلما تأخرت الحلول لتعطي نتائج.

وأكد أن التدقيق الجنائي وحده لا يكفي فهو خطوة واحدة من خطوات كثيرة مطلوبة. لا أحد يتكلم عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة. وقال: “لو تم التفاهم اليوم على برنامج مع صندوق النقد الدولي، لن نرى نتائج ملموسة قبل سنة. فكيف سيتحمل الشعب؟”.

وأضاف: “المطلوب حكومة من اصحاب الخبرة في ادارة الأزمات لإخراج لبنان من أزمته الحالية، تتخذ القرارات وتفاوض صندوق النقد وتبدأ تطبيق البرامج الإصلاحية”. وتابع: “المطلوب حكومة لا تلعب بالسياسة بل تركز على الاصلاحات وإجراء الانتخابات لإعادة تكوين السلطة كي تحصل المحاسبة الحقيقية”.

وأشار إلى أننا لا نثق ان السلطة الحالية قادر فعلًا على محاسبة نفسها وكل ما نسمعه في هذا السياق هو تموضع في السياسية لا يطعم الأفواه الجائعة.