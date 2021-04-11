لبنان | أهالي ضحايا تفجير المرفأ: البيطار بحاجة إلى لجنة تقصي حقائق ومحكمة خاصة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:16 مساءً - منذ 49 دقيقة

كشفت مصادر تلفزيونية عن زيارة أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت لقاضي التحقيق العدلي طارق بيطار، ولدى طلب الأهالي من القاضي عن تسريع التحقيقات، فهم الأهالي أنه يحتاج للجنة تقصي حقائق ومحكمة خاصة.

وأوضحت المصادر أن لجنة تقصي الحقائق والمحكمة الخاصة التي تحدث عنها القاضي البيطار، هي لأن جريمة كبيرة بحجم انفجار المرفأ تستلزم تحقيقا خاصاً، وترفع المصداقية لدى الرأي العام اللبناني وغيره، بالإضافة الى أن تعاون مجموعة من القضاة تسرع مجرى التحقيقات أكثر بكثير من محقق واحد، كما أن التدخل السياسي أسهل عند قاض واحد من مجموعة قضاة”.

ولفتت المصادر الى أن “اللجنة تصبح قادرة على إصدار مذكرات توقيف بحق أي مدير عام أو عضو في جهاز أمني فورا دون إضاعة وقت طويل على الأخذ والرد، كما أنه لا يجب أن تؤلف من القضاة فقط بل خبراء، وفكرة تشكيلها ليست متأخرة وليست بحاجة الى أكثر من اقتراح قانون وإقراره بمجلس النواب”.