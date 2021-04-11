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لبنان | دار الفتوى: غداً المُتمِّم لشعبان والثلاثاء أول أيام شهر رمضان المُبارك

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:16 مساءً - منذ ساعتين

دار الفتوى

اشار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، الى انه “لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الاثنين 12 نيسان 2021م هو اليوم المكمِّل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً، ويكون يوم الثلاثاء 13 نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442ه”.

اضاف البيان “إننا إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر المبارك نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبرٍ وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعاً بالأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وكل عامٍ وأنتم بخير”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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