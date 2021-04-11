لبنان | دولار السوق السوداء يلامس الـ13 ألف من جديد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 3 دقائق

سجل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الاحد ارتفاعاً ملحوظاً: 12900 ليرة للشراء و13050 ليرة للمبيع للدولار الواحد بعد أن سجل صباحاً ما بين 12800 و12900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ولا يزال لبنان يعاني من أزمة في النقد الأجنبي وتراجعا حادا في قيمة الليرة، بل تفاقم الوضع خلال الفترة الأخيرة حتى بدأت بعض البنوك الأجنبية الكبرى في مقاطعة مصرف لبنان المركزي.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.