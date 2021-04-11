لبنان | كورونا لبنان… الوفيات والإصابات إلى الارتفاع من جديد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

سجلت وزارة الصحة العامة 31 وفاة و2213 إصابة جديدة بـ”كورونا” في لبنان.

يذكر أنه أوضح المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي فراس أبيض سابقاً، الفرق الّذي يمكن أن تحدثه 6 أسابيع، مفسّرًا أنّ “في 28 شباط 2021، كانت تتزايد أعداد حالات “كورونا” الجديدة في جميع المناطق، وكانت الأخبار سيّئة. أمّا في 8 نيسان 2021، وكانت أعداد حالات “كورونا” الجديدة تتناقص في جميع المناطق، والأخبار جيّدة. انتصارات صغيرة، والسؤال المهم: لماذا؟”.

وأشار، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ “هذا نتج عن التغيير في سلوك العامّة. أدّى الارتفاع الحاد في عدد الحالات في أوائل كانون الثاني، إلى خفض العديد من الأشخاص نشاطهم وتقليصهم من اختلاطهم”، مبيّنًا أنّ “في بعض الحالات، كان هذا إجباريًّا (الإغلاق العام)، وفي حالات أخرى كان اختياريًّا؛ وفي كلتَي الحالتين أدّى هذا إلى تراجع انتشار العدوى”.