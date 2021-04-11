لبنان | مشرفية زار مراجع روحية درزية في حاصبيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

زار وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية على رأس وفد، كبير مشايخ مقام خلوات البياضة الشريف في حاصبيا الشيخ غالب قيس متفقدا صحته، وبحث معه في شؤون المنطقة وأوضاعها، في ظل الظروف الصحية والإقتصادية والاجتماعية الراهنة، كما عرضا لوضع مستشفى حاصبيا الحكومي والمشاكل التي تواجهها في مكافحة انتشار فيروس كورونا. وأكد مشرفية متابعته لهذا الملف مع وزير الصحة العامة.

وانتقل مشرفية والوفد المرافق بعدها لزيارة الشيخ أبو مهدي دربية في بلدة عين جرفا، حيث كان في استقبالهم مع عدد من مشايخ البلدة، ليختتم جولته على المرجعيات الروحية بزيارة تفقدية إلى الشيخ غالب الشوفي في بلدة شويا.