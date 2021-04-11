لبنان | ردّ من أصحاب المولدات على رائد خوري.. وهذا ما جاء فيه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 33 ثانية

صدر عن السيد وفيق وهيبة نقلاً عن رابطة أصحاب المولدات الكهربائية، البيان الآتي: “رداً على المقابلة التلفزيونية التي أجراها وزير الإقتصاد السابق رائد خوري على قناة mtv، والتي حاول ان ينسب من خلالها لنفسه تحقيق بطولات وهمية في قطاع المولدات الكهربائية وذلك لتبييض صفحته كونه من ضمن المجموعة السياسية الحاكمة التي أوصلت البلاد والعباد إلى أزمة اقتصادية واجتماعية لم يشهدها تاريخ لبنان.

لذلك، جئنا بهذا البيان للاشارة الى أنّ هذا الكلام الصادر عن حضرة الوزير السابق ليس مستغرباً، فهو طالما كان المعادي لأصحاب المولدات في مصدر رزقهم وخير دليل على ذلك القرارات المجحفة التي أصدرها بحقهم أثناء توليه وزارة الاقتصاد، وذلك بهدف اظهار نفسه كمدافع عن حقوق المواطنين وقد كان حرياً به ان يسعى الى وقف الهدر والفساد في مرفق الكهرباء والفيول، بدلاً من اتهام من حاول سد العجز والمساهم في تلبية حاجة المواطنين الى الكهرباء والمساعدة في تحقيق خدمة عامة هي من المفترض ان تكون من اولويات الدولة اللبنانية.

واننا، من جهة أخرى، نود ان ننتهز هذه الفرصة لتذكير الوزير السابق، وهو احد أصحاب المصارف العاملة في لبنان، بأموال المواطنين وودائعهم المحجوزة في البنوك ولعله يبادر الى ايجاد حل لهذه الازمة ايضاً. فحري به قبل التطاول على أشخاص يقومون مقام الدولة بتأمين خدمة الكهرباء للمواطنين، ان يبادر هو والطبقة السياسية الحاكمة إلى رد ودائع المواطنين والتوقف عن إذلالهم لدى مطالبتهم بحقوقهم.

وعليه، إن رابطة أصحاب المولدات الكهربائية لن تتوانى عن سلوك الطرق القانونية لصون كلماتهم وحماية حقوقهم، ومقاضاتكم عما صدر عنكم من تشويه لسمعتهم ومكانتهم الاجتماعية والاقتصادية، وانتم على دراية تامة بأن أصحاب المولدات سبق وان عزموا على تقديم شكوى بحقكم الا ان المفاوضات والاجتماعات التي كانت تجري معكم منعتهم من اتمام ذلك.

بناءً على كل ما تقدم فإن رابطة أصحاب المولدات الكهربائية يرفضون جملةً وتفصيلاً ما ورد في مقابلة الوزير السابق رائد خوري متمسكين بحقهم بسلوك الطرق القانونية والقضائية كافة”.