لبنان | خمسة آلاف طن من الارز من البرازيل إلى لبنان ستصل في هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:03 صباحاً - منذ دقيقتين

اجتماع بين خير وفريق إداري من سفارة البرازيل

تحدّث الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير وفريق إداري من سفارة البرازيل في لبنان برئاسة السفير هيرمانو تالز ريبيرو، عن “أهمية التعاون والتنسيق بين لبنان والبرازيل وكيفية وضع آلية للمساعدات بين البلدين”.

وكشف السفير البرازيلي عن تقديم بلاده هبة هي عبارة عن خمسة الاف طن من الارز ستصل الى لبنان في شهر آب.

من جهته، شكر اللواء خير دولة البرازيل وسفيرها تالز ريبيرو على مساعداتهما الدائمة للشعب اللبناني ووقوفهما الى جانب لبنان.