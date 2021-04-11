لبنان | دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه.. والتوتر يخيم على الأسواق المالية!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:03 صباحاً - منذ 26 دقيقة

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد ما بين 12730 – 12800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتراوح سعر صرف الدولار أمس السبت ما بين 12700 و12750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يشار إلى أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كان قد حذر من أن الاحتياطيات الأجنبية المتبقية للدعم ستنفد بنهاية أيار المقبل، ما لم يتم تقليص الدعم.

وفي السياق فقد أكد مسؤول مصرفي متابع لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن الأجواء متوترة للغاية تخيم على الأسواق المالية بفعل انسداد أفق الحلول السياسية المتصلة بالملف الحكومي وتظهير الخلافات بشأن التدقيق الجنائي إلى حد التلويح بإجراءات من قبل رئاسة الجمهورية تطال حاكم مصرف لبنان، لكن الأخطر، وفقاً للمصرفي، يكمن في تضييق خطوط التواصل المالي بين لبنان والخارج والإنذار بإمكانية انقطاعها تماماً.

وأكد أن العديد من البنوك الخارجية، بالأخص في الأسواق الأميركية والأوروبية، أوقفت التعاملات مع المصارف اللبنانية بذريعة محدودية المردود في سوق متخمة بالمخاطر.