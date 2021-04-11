لبنان | وزير الاقتصاد يفجّر ضجة في ملف انفجار المرفأ.. والأهالي نحو التصعيد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:03 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أثار كتاب وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الذي وجهه إلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وطلب فيه إخراج فرضية العمل العسكري أو الإرهابي من الأسباب التي أدت إلى تفجير المرفأ، استياءً واسعاً لدى القضاء الذي اعتبره تدخلاً سافراً في التحقيق لإحدى الفرضيات القائمة، كما فجر مجدداً غضب أهالي ضحايا الانفجار، الذين هاجموا وزير الاقتصاد بعنف، واتهموه بـ”تبرئة إسرائيل من الجريمة، وطعن هذه القضية الوطنية في الصميم”.

ورغم الضجة بعد اعتراف وزير الاقتصاد بهذا الأمر، أوضح المحقق العدلي القاضي بيطار للشرق الأوسط، أنه لم يتسلم رسمياً حتى الآن أي كتاب من وزير الاقتصاد، ولفت إلى أن “أي مراسلة يجب أن ترده عبر وزارة العدل وهذا الأمر لم يحصل”. واكتفى القاضي بيطار بالقول “عندما نتلقى كتاباً رسمياً بهذا الخصوص نتخذ القرار المناسب بشأنه”.

من جهته، اعتبر مصدر قضائي أن “مثل هذا الكتاب يعبر عن منحى خطير، ويعرض صاحبه للمساءلة». وأكد المصدر للشرق الأوسط، أن “طلب إخراج فرضية العمل العسكري أو الأمني من الملف، هو محاولة لنسف أسس التحقيق، الذي لا يزال يعطي هذه الفرضية موقعاً متقدماً”، مشدداً على أن “مثل هذه المذكرة لا يمكن قبولها أو ضمها إلى أوراق الملف على الإطلاق”.

وينتظر المحقق العدلي تقرير الخبراء الفرنسيين، الذين أجروا على مدى ثلاثة أسابيع كشفاً ميدانياً للمرفأ، وعاينوا الأضرار ورفعوا العينات، على أن يحدد هذا التقرير طبيعة الانفجار، وما إذا كان نتيجة استهداف خارجي (صاروخ)، أو بفعل عمل أمني ارتكب بفعل فاعل، أو جراء خطأ بشري وإهمال غير مقصود.

وانتقدت “لجنة ضحايا انفجار مرفأ بيروت” موقف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، واعتبر وليم نون، شقيق جو نون العنصر في فوج إطفاء بيروت الذي قضى في الانفجار، أن كلام وزير الاقتصاد يعبر عن توجه لدى فريق سياسي لحصر انفجار المرفأ بالإهمال. وقال للشرق الأوسط، إن أهالي الضحايا “سيصعدون تحركاتهم الأسبوع المقبل”، داعياً إلى “محاسبة وزير الاقتصاد ووضع حد لكل محاولات التدخل في عمل المحقق العدلي ومحاولة التأثير على قناعاته”، مذكراً بمضمون بيان أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله، الذي أطلقه قبل شهرين عندما دعا القضاء إلى إعلان نتائج التحقيق ودفع التعويضات للمتضررين من أجل تحريك الدورة الاقتصادية. وقال نون، “لا نريد تعويضاتهم ولا أموالهم، نريد الحقيقة ومعرفة من فجر المرفأ، وقتل أخوتنا وأهلنا ودمر العاصمة”.

وعلى أثر الضجة التي أثارها كتاب وزير الاقتصاد، أبدى الوزير استعداده لـ”سحب الكتاب وإعادة صياغته، طالما تم سوء تفسيره بما لا يتماشى مع الهدف المنشود منه”. وقال نعمة في تغريدة له عبر “تويتر”، إن الكتاب “لا يهدف إلى التدخل بعمل القضاء، ولجنة مراقبة هيئات الضمان تبدي استعدادها الكامل لسحب الكتاب وإعادة صياغته”.