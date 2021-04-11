لبنان | عبدالله: السقوف العالية تؤزم الوضع ولا تساعد على حله

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:03 صباحاً - منذ ساعتين

اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله سبب عدم ذهاب الفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة الى التسوية “لأن الاولوية لديهم تنطلق من الأنانيات والمحاصصات والمصالح الشخصية الضيقة، أما الأولوية بالنسبة لنا فتنطلق من الحس الوطني، فالبلد في هذا الظرف يتطلب تسوية ولهذا السبب فإن أفكار جنبلاط التي تستكمل من قبل الرئيس بري هي النافذة الوحيدة للخروج من المأزق، فالسقوف العالية تؤزم الوضع ولا تساعد على حله”.

ولفت عبدالله في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، إلى أن “الناس تطالبنا بحل الأزمة ولا تريد تعقيدات، ففي هذا الظرف من الأفضل ان ننجز تسوية لإنقاذ الوضع المنهار”.