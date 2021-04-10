لبنان | CMA CGM الفرنسية: نريد تنفيذ خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت في غضون 3 سنوات

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 04:12 مساءً - منذ 7 ثواني

أكّد مسؤول في مجموعة CMA CGM الفرنسية لشحن الحاويات أن المجموعة تريد تنفيذ خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت في غضون ثلاث سنوات رغم الأزمة السياسية التي تحول دون صدور قرارات بشأن المرفأ منذ وقوع انفجار فيه في آب.

وقال المدير العام لمجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) في لبنان جو دقاق إن خطة المجموعة التي عُرضت على السلطات اللبنانية للمرة الأولى في أيلول تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ وتحويله إلى النظام الرقمي بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون دولار.