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لبنان | فريق المعالجين العامل بمشروع الدمج ضمن المدارس الرسمية يعلن تعليق خدماته

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كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 04:12 مساءً - منذ 9 دقائق

المدارس

أعلن فريق المعالجين متعدّدي الاختصاص ( orthophonistes ،psychologues ،psychomotriciennes ) الذي يعمل وفقاً لعقد عمل متفق عليه مع الجهات المعنية بمشروع الدمج ضمن المدارس الرسمية الممول من اليونيسف، تعليق خدماته حتى تحديد لقاء مع الأشخاص المسؤولين للإجابة عن أسئلتهم.

ولفت الفريق، في بيان، الى أنه اتخذ هذا القرار بعد عدة محاولات للاستفهام عن أسباب عدم الالتزام بالعقد وعدم دفع الإستحقاقات المالية المتوجب دفعها حسب عقد العمل، دون تلقي أي إجابة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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