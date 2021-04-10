لبنان | فريق المعالجين العامل بمشروع الدمج ضمن المدارس الرسمية يعلن تعليق خدماته

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 04:12 مساءً - منذ 9 دقائق

أعلن فريق المعالجين متعدّدي الاختصاص ( orthophonistes ،psychologues ،psychomotriciennes ) الذي يعمل وفقاً لعقد عمل متفق عليه مع الجهات المعنية بمشروع الدمج ضمن المدارس الرسمية الممول من اليونيسف، تعليق خدماته حتى تحديد لقاء مع الأشخاص المسؤولين للإجابة عن أسئلتهم.

ولفت الفريق، في بيان، الى أنه اتخذ هذا القرار بعد عدة محاولات للاستفهام عن أسباب عدم الالتزام بالعقد وعدم دفع الإستحقاقات المالية المتوجب دفعها حسب عقد العمل، دون تلقي أي إجابة.