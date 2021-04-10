لبنان | الوطنيين الأحرار.. كميل دوري شمعون رئيساً وبيار جعاره أميناً عاماً للحزب

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 01:28 مساءً - منذ 39 دقيقة

أجرى حزب الوطنيين الأحرار إنتخاباته الداخلية اليوم في البيت المركزي للحزب في السوديكو، ونتج عن هذه الإنتخابات فوز الأستاذ كميل دوري شمعون برئاسة الحزب، والمحامي روبير خوري بمركز نائب الرئيس، وتم تعيين المهندس بيار جعاره أميناً عاماً للحزب.

كما جرى إنتخاب مجلس سياسي جديد للحزب مؤلف من: أنطوان كرباج، سهيل طعمة، ميشال طربيه، جورج نعمان، علاء شمعون، د.الياس رزق، موسى أبو جودة، سامي شمعون، فرنسوا زعتر، يوسف صفير.