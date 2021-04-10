لبنان | قوى الأمن تضبط قاصر يقوم بنشاطات مشبوهة.. وهذا ما عُثر بحوزته!

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 01:28 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 1:25 مساءً

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بعد توافر معلومات عن قيام أحد الأشخاص بنقل كمية مخدّرات من منطقة البقاع لتوزيعها على المروجين، ومن خلال عمليات رصد وتعقّب، تمكّنت قوة من مفرزة البحث والتّدخّل في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 8-4-2021 من توقيف المشتبه به على متن فان لنقل الركاب في محلة الكحّالة، وتبيّن أنّه قاصر، ويدعى: و. ع. (مواليد عام 2006، لبناني).

بتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية من المواد المخدّرة، من أنواع مختلفة:

/1,385/ كلغ. حشيشة.

/58/ غ. ماريجوانا.

/8/ غ. كوكايين.

/38/ حبّة مخدّرة من مختلف الاشكال والألوان.

أودع الموقوف مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.