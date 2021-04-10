لبنان | إليكم حال الطقس في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 12:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا، مع درجات حرارة متدنية. وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية مترافقة أحيانا مع برق ورعد كما تنشط الرياح وتشتد شمالا لتصل الى 45كلم/س. وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار تدريجا ابتداء من فترة بعد الظهر ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: مازال تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى مساء الاثنين المقبل. (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و24 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من فترة بعد الظهر. وتكون مترافقة أحيانا مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتقارب80 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، كما نحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتصل الى ارتفاع 1200 متر وما دون في المناطق الداخلية. ويتشكل الضباب على المرتفعات.