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لبنان | دولار السوق السوداء على عتبة الـ13 ألف ليرة.. كم بلغ صباح اليوم؟

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كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 52 دقيقة

الدولار

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت 12650 ليرة للبيع و 12750 ليرة للشراء.

ويمر لبنان بأخطر مفترق طرق في تاريخه، إذ يواجه سيناريو كارثيا يتلخص في نفاد الاحتياطيات الأجنبية.

ارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة ، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

يشار إلى أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كان قد حذر من أن الاحتياطيات الأجنبية المتبقية للدعم ستنفد بنهاية أيار المقبل، ما لم يتم تقليص الدعم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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