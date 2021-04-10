لبنان | عراجي: البلد بالعناية واطباؤه تركوه

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على حسابه عبر “تويتر”، قائلاً: البلد إنسرق ما فلس، بينحكى ناس من كل الطوائف والأحزاب والسياسين ورجال الأعمال والمقاولين والموظفين والتجارة، ناس مخنوقه وخائفة على مصيرها، طوابير السيارات أمام المحطات والناس أمام الأفران وإشكالات المواد المدعومة, الإستشفاء للميسورين”.

محمد يوسف

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