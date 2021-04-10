لبنان | عراجي: البلد بالعناية واطباؤه تركوه

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كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 9:27 صباحًا
عاصم عراجي
غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على حسابه عبر “تويتر”، قائلاً: البلد إنسرق ما فلس، بينحكى ناس من كل الطوائف والأحزاب والسياسين ورجال الأعمال والمقاولين والموظفين والتجارة، ناس مخنوقه وخائفة على مصيرها، طوابير السيارات أمام المحطات والناس أمام الأفران وإشكالات المواد المدعومة, الإستشفاء للميسورين”.
وختم عراجي تغريدته، بالقول: “البلد يحتضر بالعناية واطباؤه تركوه”.