لبنان | لبناني تم تكريمه لاختراعه ماكينة IVP تقضي على كورونا في الأماكن المغلقة.. من هو؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

نال المغترب منذر حوراني، الجائزة الأعلى مرتبة في مجال الابداع الهندسي، لاختراعه ماكينة IVP التي تقضي على فيروس كوفيد – 19 في الأماكن المغلقة.

نال المغترب منذر حوراني، ابن بلدة جديدة مرجعيون الذي هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 1970، الجائزة الأعلى مرتبة في مجال الابداع الهندسي، لاختراعه ماكينة IVP التي تقضي على فيروس كوفيد – 19 في الأماكن المغلقة.

وهذا الاختراع يعطي أملا ويضع لبنان على خارطة العلم والتميز في أحلك الظروف .