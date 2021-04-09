لبنان | جريمة بحق المزارعين.. الجمارك تضبط 75 طناً من الأسمدة المزورة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

عقد في مركز ضابطة ادارة الجمارك في شعبة المكافحة البرية في الزهراني، مؤتمر صحفي تحدث فيه رئيس ضابطة صيدا للجمارك الرائد عمر غاريوس ورئيس مصلحة الزراعة في النبطية حسين السقا، في حضور رئيس شعبة المكافحة البرية في صيدا النقيب ريان شريف ومسؤول مفرزة جمارك صيدا مصطفى حيدر.

واعلن غاريوس عن “توقيف ستة اشخاص يقومون بعملية تهريب اسمدة زراعية مزورة تضر بالمحاصيل والتربة وهم خمسة لبنانيين وسوري واحد.

وأضاف غاريوس: “بالتنسيق مع وزارة الزراعة استطعنا ضبط حوالي 75 طنا من الاسمدة الزراعية المزورة وتوقيف الشبكة التي تقوم بعمليات التهريب في جنوب لبنان وجبل لبنان والبقاع، وبالتنسيق مع فرع مخابرات البقاع وضابطة بيروت وباشراف المدعي العام القاضي رهيف رمضان”.

واشار الى ان “البضاعة مهربة من سوريا وقد ضبطت وتم ايداعها في المستودعات وختمها بالشمع الاحمر، وحجز السيارات والآليات التي استخدمت في عملية التهريب”، مؤكدا “سعي الجمارك لاسترداد هذه المواد من كافة المزارعين الذين وقعوا ضحية الغش لضبطها وتلفها، وتم التعميم على كل المزارعين بذلك”.