لبنان | قضية كارلوس غصن إلى الواجهة من جديد.. قضاة فرنسيون يصلون بيروت في هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 7:22 مساءً

نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر مطلعة القول بأنّ وفداً يضم قضاة ومحققين فرنسيين سيتوجه إلى بيروت في 17 أيار للاستماع للمرة الأولى إلى كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان في القضيتين اللتين تطالانه ويتم التحقيق فيهما في فرنسا.

الجلسة التي كانت مقررة أصلا من 18 إلى 22 كانون الثاني، أُلغيت بسبب جائحة كوفيد-19. والقيود الناجمة عن الوباء قد ترغم القضاة والمحققين مجدداً على تأجيل زيارتهم.

ووفقاً لمصادر قريبة من الملفّ، سيستجوب قضاة التحقيق المكلفون التحقيقات المتعلقة به في نانتير (ضاحية باريس) وباريس، غصن في قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من نيابة نانتير ونيابة باريس المالية وأيضا محققون من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية.

وأكد مصدر قضائي لبناني لـ”فرانس برس”، أنّ “قنصلية فرنسا أبلغت النيابة العامة أن الوفد الفرنسي سيصل في 17 أيار”. وأضاف: “يتوقّع أن تجري الجلسات في الأسبوع الذي يصل فيه الوفد إلى لبنان رغم عدم تحديد القضاء اللبناني بعد موعداً لذلك”.

ويقيم غصن في لبنان منذ نهاية كانون الأول 2019 بعد فراره من اليابان هربا من ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية. إضافة الى الملفات المتعلقة بغصن في اليابان، فهو مستهدف بقضايا عدّة في فرنسا.