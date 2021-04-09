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لبنان | عراجي: التخبط بالقرارات يعقّد المشكلة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

عاصم عراجي

غرد رئيس لجنة النائب عصام عراجي عبر صفحته على تويتر:

“تخبط بالقرارات بين ليله وضحاها, غرفه العمليات الوطنية لأدارة الكوارث الوطنية, اصدرت اليوم قرارآ ناقض قرارات اللجنة الوطنية للتدابير والوقاية اتخذ البارحة لوباء كورونا بما يتعلق لشهر رمضان الكريم
التخبط بالقرارات لا يخدم بحل المشكله بل يعقدها”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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