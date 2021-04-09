لبنان | عراجي: التخبط بالقرارات يعقّد المشكلة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات
“تخبط بالقرارات بين ليله وضحاها, غرفه العمليات الوطنية لأدارة الكوارث الوطنية, اصدرت اليوم قرارآ ناقض قرارات اللجنة الوطنية للتدابير والوقاية اتخذ البارحة لوباء كورونا بما يتعلق لشهر رمضان الكريم
عاصم عراجي
غرد رئيس لجنة كورونا النائب عصام عراجي عبر صفحته على تويتر:
“تخبط بالقرارات بين ليله وضحاها, غرفه العمليات الوطنية لأدارة الكوارث الوطنية, اصدرت اليوم قرارآ ناقض قرارات اللجنة الوطنية للتدابير والوقاية اتخذ البارحة لوباء كورونا بما يتعلق لشهر رمضان الكريم
التخبط بالقرارات لا يخدم بحل المشكله بل يعقدها”.