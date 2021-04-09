لبنان | السجن المؤبد لـ3 سوريين شاركوا بقتال الجيش في عرسال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة اصدرت حكماً قضى بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق السوري شادي طماس، وتجريده من حقوقه المدنية وتغريمه مبلغ مليون ليرة، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه، بعدما أدانته بجرم “الانتماء إلى تنظيم جبهة “النصرة” الإرهابي، بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والمشاركة في معركة عرسال في العام 2014، وقتل ومحاولة قتل عناصر من الجيش اللبناني، وخطف بعضهم وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة العسكرية بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على السوريين بري قسطلاوي وعبدالإله قسطلاوي، في قضية “الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، والمشاركة في الهجوم على مراكز الجيش في عرسال، الذي أدى إلى قتل وجرح عسكريين، وسرقة أعتدة عسكرية وتخريب آليات للجيش في المنطقة.