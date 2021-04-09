لبنان | رابطة المعلمين في “اللبنانية”: للتوقف عن العمل والاعتصام الاثنين المقبل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 02:03 مساءً - منذ 14 دقيقة

أعلنت الهيئة التنفيذية لـ”رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية”، في بيان “التوقف عن العمل والاعتصام طوال نهار الاثنين المقبل كل أمام كليته او في مكتبه.

وتوجه البيان الى العاملين: “زميلاتنا وزملاؤنا في الجامعة اللبنانية، يا من أثبتم أنكم صوت الحق والقانون في وجه القرارات المتسرعة (لعدم مراعاة الوضع الصحي والاقتصادي)، ويا من كنتم الحرصاء على بيتكم، الجامعة لكل أبناء الوطن، وبعد أن قدمتم نموذجا حضاريا راقيا في الاعتصام السلمي يوم أمس الخميس، نرى من واجبنا أن نضعكم في أجواء المستجدات المتعلقة بمطالبكم.

بعد تحرك الامس، ولان هدف تحركنا ليس موجها ضد أحد، بل مجرد صرخة مواطن مظلوم يئن تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة، قررنا ترك باب للحوار والاتصالات وعدم التحرك نهار اليوم الجمعة. ولكن للاسف، هذه الخطوة الايجابية من قبلنا قوبلت بمزيد من الاصرار على التشبث بالقرار الشفهي الصادر عن الرئيس حتى وصل الامر الى رفض تحديد موعد للهيئة من أجل لقاء المعنيين والتباحث معهم في الملف.

و”عليه، وأمام هذا التعاطي مع أبناء الجامعة، ندعوكم إلى التوقف عن العمل والاعتصام طوال نهار الاثنين المقبل، كل أمام كليته او في مكتبه. وندعوكم أن تبقوا على أتم الاستعداد للتحركات القادمة”.

وناشدت الهيئة في بيانها رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب “مراجعة قراراته والاستماع إلى صوت أبنائه وإخوته لنسير معا في طريق الحق والقانون والعدل. وفي حال إصراره على القرار، فليتفضل بإعلانه رسميا في تعميم واضح ومكتوب حتى نتصرف قانونيا بما يناسب ذلك. أما إصدار القرارات وفرضها شفهيا فهي سابقة لن نسمح بتحقيقها”.