لبنان | زكي من بكركي: الجامعة العربية ترحّب وتدعم مبادرة الراعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 12:09 مساءً - منذ دقيقتين

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي من بكركي: “تشرفت بلقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ونعتبر الزيارة مهمة لهذا الصرح الديني والوطني وتحدثت معه في كل الأمور بصراحة وأبلغته أن موقف حياد لبنان يتماهى مع قرارات جامعة الدول العربية”.

وأضاف زكي: “الجامعة العربية ترحّب وتدعم مبادرة الراعي وهناك مصلحة أكيدة للبنان من جرائها ومما استمعنا إليه هناك رغبة للتوصل الى حلّ للأزمة السياسية رغم صعوبتها ودقتها ورغم أنه يبدو أن الجميع متمسك برأيه ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الصبر”.