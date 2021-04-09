لبنان | حب الله: لضرورة البدء بالتدقيق المالي الجنائي بأسرع وقت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 12:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

شدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله بعد لقائه الرئيس ميشال عون على ضرورة البدء بالتدقيق المالي الجنائي بأسرع وقت ممكن. وقال: “عدم الالتزام بالتدقيق يعني انّنا نرمي أموال الدولة باتجاهات خاطئة”.

وأضاف: “وضعنا فخامة الرئيس في اجواء الرحلة التي سيقوم بها الرئيس دياب وبعض الوزراء الى العراق وتم الاخذ بتوجيهاته، وأكد الرئيس عون دعمه لموضوع تصنيع اللقاح ضد كورونا في احد مصانع الدواء في لبنان واطلعناه على المفاوضات التي بدأت بشكل جدي في هذا الخصوص”.