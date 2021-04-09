لبنان | واكيم يطرح الآلية لاسترداد ودائع المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 26 دقيقة

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم أنه “من يريد جدياً التدقيق الجنائي ليسترد ودائع المواطنين، عليه:

.توقيع التشكيلات القضائية

.منع التهريب

.ترشيد الدعم

.اقرار تنظيم السحوبات من المصارف

.طلب لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ

.عدم اعطاء الكهرباء ٢٠٠مليون دولار من ودائع الناس”. وقال عبر “تويتر”: “حكموا الضمائر فالشعب يدفع الثمن”.