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لبنان | واكيم يطرح الآلية لاسترداد ودائع المواطنين

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 26 دقيقة

عماد واكيم

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم أنه “من يريد جدياً التدقيق الجنائي ليسترد ودائع المواطنين، عليه:
.توقيع التشكيلات القضائية
.منع التهريب
.ترشيد الدعم
.اقرار تنظيم السحوبات من المصارف
.طلب لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ
.عدم اعطاء الكهرباء ٢٠٠مليون دولار من ودائع الناس”. وقال عبر “تويتر”: “حكموا الضمائر فالشعب يدفع الثمن”.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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