لبنان | “ذهب” لبنان الثاني عربياً.. فكم تبلغ حصة كل لبنانيّ من هذا المخزون؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 9:36 صباحًا

نشر مجلس الذهب العالمي تقريره الشهري لقائمة الدول الـ100 الأكثر حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطية، وتصدرت السعودية الدول العربية باحتياطيات المعدن النفيس.

ووفقا للتقرير فإن المملكة العربية السعودية تمتلك 323.1 طن من الذهب، يليها في المرتبة الثانية لبنان باحتياطي يبلغ 286.8 طن، ومن ثم الجزائر، التي تمتلك احتياطيات بواقع 173.6 طن.

أما بالنسبة لترتيب الدول العربية من حيث نصيب الفرد من احتياطيات البلد من الذهب فجاءت كالتالي:

بعد احتساب حصة الفرد الواحد من احتياطيات الذهب، يظهر أن المواطن اللبناني يتصدر أقرانه من الدول العربية بهذا المؤشر، إذ تبلغ حصة اللبناني 1.35 أونصة ذهب (وزن أونصة الذهب = 31.10 غرام).

فيما تبلغ حصة المواطن القطري 0.64 أونصة، أما المواطن الكويتي 0.60 أونصة، بينما تبلغ حصة المواطن السعودي 0.30 أونصة.

وفي ما يلي ترتيب الدول العربية من حيث نصيب الفرد من احتياطي البلد من الذهب: