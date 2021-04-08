اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | تجمع نقابة الصحافة البديلة يدين منع مراسل “صوت بيروت انترناشونال” من دخول بيت الوسط

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 10:27 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 8 - أبريل - 2021 11:16 مساءً

تجمع نقابة الصحافة البديلة

أدان تجمع نقابة الصحافة البديلة التعرض للزميل ربيع شنطف ومنعه من أداء واجبه الصحفي بتغطية زيارة وزير الخارجية المصري إلى بيت الوسط.

وكتب عبر “تويتر”: “يدين التجمع التعرض للزميل ربيع شنطف ومنعه من أداء واجبه الصحفي بتغطية زيارة وزير الخارجية المصري إلى بيت الوسط”.

وأضاف: “طرد الزميل شنطف من لا يعبر إلا عن شراكة في قمع الحريات والتضييق على الصحافيين كما في الضاحية وبعبدا وفي كل بيوت هذه الطبقة السياسية الفاسدة والاستبدادية”.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا