لبنان | تجمع نقابة الصحافة البديلة يدين منع مراسل “صوت بيروت انترناشونال” من دخول بيت الوسط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 10:27 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 8 - أبريل - 2021 11:16 مساءً

أدان تجمع نقابة الصحافة البديلة التعرض للزميل ربيع شنطف ومنعه من أداء واجبه الصحفي بتغطية زيارة وزير الخارجية المصري إلى بيت الوسط.

وكتب عبر “تويتر”: “يدين التجمع التعرض للزميل ربيع شنطف ومنعه من أداء واجبه الصحفي بتغطية زيارة وزير الخارجية المصري إلى بيت الوسط”.

وأضاف: “طرد الزميل شنطف من لا يعبر إلا عن شراكة في قمع الحريات والتضييق على الصحافيين كما في الضاحية وبعبدا وفي كل بيوت هذه الطبقة السياسية الفاسدة والاستبدادية”.