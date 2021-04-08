لبنان | “إعلاميون من أجل الحرية” تستنكر منع مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” من دخول بيت الوسط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 09:14 مساءً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 8 - أبريل - 2021 9:56 مساءً

صدر عن مبادرة ” إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي: إن منع مراسل تلفزيون صوت بيروت من دخول بيت الوسط وإداء مهمته الاعلامية، يثير الاستغراب والاستنكار،باعتباره إجراءً يخالف حق الوسائل الاعلامية في تغطية الأحداث، ويمس حرية الاعلام التي لا يفترض أن يؤثر عليها سلباً، أي ظرف أو اعتبار سياسي.

لقد سبق أن منعت محطات تلفزيونية في القصر الجمهوري ونالت حكماً قضائياً أكد على لا قانونية ذاك الإجراء، واليوم يتكرر الأمر نفسه مع فارق أن “صوت بيروت” تمنع من التغطية في بيت الوسط وهو ليس مقراً رسمياً، ومع ذلك فإننا نحض القيمين على التراجع عن هذه الخطوة، تأكيداً على رحابة الصدر في التعامل مع الحريات الاعلامية، ونؤكد على التضامن مع صوت بيروت وحقها البديهي في ممارسة نشاطها الاعلامي أسوة بكل وسائل الاعلام اللبنانية.