لبنان | عداد الوفيات والإصابات لا يزال مرتفعاً جراء “كورونا” في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 07:21 مساءً - منذ 7 دقائق

سجلت وزارة الصحة العامة 37 حالة وفاة و3510 إصابات جديدة بـ”كورونا”.

يذكر أنه اوصى مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض بتلقي لقاح كورونا حتى لو كان استرازينيكا اذ انه يبقي الانسان اكثر اماناً من عدم تلقيه.

وقال عبر “تويتر”: “التردد في تلقي اللقاح يؤذينا. بالأمس، لم يحضر ٣٠% من الأفراد المسجلين والحاصلين على مواعيد لأخذ لقاح أسترازينيكا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. عند الاتصال بهم، كان السبب الرئيس لعدم الحضور مخاوف تتعلق بالسلامة. هذا أمر مفهوم، ولكنه يستند إلى استنتاجات غير صحيحة. لماذا؟”.

وكشف انه في لبنان، خلال الأسابيع الماضية، تجاوز متوسط عدد وفيات كورونا للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين ٥٥-٦٥ عامًا، ١٠ مرضى يوميًا، ثلثهم من دون أمراض مصاحبة. كما ان العديد من المرضى الذين نجوا سوف يعانون من مضاعفات طويلة المدى (يمكن أن تصل إلى 25% أو أكثر وفقًا لدراسات حديثة).