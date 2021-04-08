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لبنان | مباحثات بين دياب ووفد الماني لإعادة تفعيل مرفأ بيروت تجارياً وسياحياً

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ 6 ثواني

مباحثات بين دياب ووفد الماني من شركة "هامبورغ بورت"

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اليوم وفدًا ألمانيًا من شركة “هامبورغ بورت” للاستشارات، برئاسة مديرها العام سهيل ماهيني، المسؤول عن قسم الشرق الأوسط وافريقيا لارس غراينر، المهندسة هرميل شنيل، السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل، مستشار الشؤون الاقتصادية في السفارة، والمديرة التنفيذية للعمليات في المجلس اللبناني الألماني للأعمال ماري الجلخ، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير مكتب الرئيس دياب القاضي خالد عكاري. وعرض الوفد دراسة أولية حول كيفية إعادة تفعيل مرفأ بيروت من الناحيتين التجارية والسياحية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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