لبنان | المحقق العدلي يبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين بملف المرفأ الاثنين المقبل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ 59 دقيقة

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحامي العام التمييزي القاضي غسّان خوري، ابدى رأيه في طلبات إخلاء السبيل التي تقدّم بها الموقوفون الـ 25 في ملفّ انفجار مرفأ بيروت، ووافق على إطلاق سراح 11 موقوفاً وهم من العمال والموظفين في المرفأ الذين استنفذوا مدّة التوقيف الاحتياطي، وليس من ضمنهم أي من المدراء العامين أو الضباط الأمنيين، وطلب إبقاءهم قيد التوقيف، علماً أن رأيه غير ملزم للمحقق العدلي القاضي طارق بيطار، الذي سيبت بهذه الطلبات يوم الاثنين المقبل، ليصبح قراره نافذاً وغير قابل للطعن أو المراجعة.