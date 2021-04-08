لبنان | رئيس مجلس القضاء الأعلى يرفض طلب نقيب المحامين بكفّ يد القاضي غسان خوري

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

علم “صوت بيروت انترناشونال” أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، رفض الطلب المقدّم نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، بوكالته عن المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، بردّ المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري (كفّ يده)، عن النظر وإبداء الرأي بالأوراق التي تعرض عليه خلال التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي في ملفّ انفجار المرفأ، بعدما علّل هذا الطلب بأن القاضي خوري “مكلّف بهذه المهمّة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، المتنحّي أصلاً عن الملف”.

واعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى في قراره، أن القاضي غسّان الخوري، يضع يده على هذا الملف وغيره من الملفات، استناداً إلى قرار توزيع أعمال قضاة النيابة العامة التمييزية الصادر في العام 2019، وبالتالي هو غير مكلّف من القاضي عويدات، بل يعمل بموجب المهمّة الموكلية اليه أصلاً”.